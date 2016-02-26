На Тернопольщине открыли уголовное дело из-за незаконной вырубки почти 100 дубов

На Тернопольщине разоблачили незаконную вырубку деревьев.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, о том, что в пределах полосы отвода Львовской железной дороги в поселке Скала-Подольская Борщевского района неизвестные рубят деревья, правоохранителям сообщили местные жители.

На момент прибытия следственно-оперативной группы в лесополосе вырубкой деревьев занимались четверо человек. Увидев правоохранителей, люди разбежались.

Однако полицейским удалось установить их личности, а также выяснить, что рабочих нанял местный предприниматель.

На месте вырубки был задержан его грузовой автомобиль, а на пилораме, которая тоже принадлежит бизнесмену, полицейские нашли вырубленную древесину.

В общей сложности полицейские обнаружили 95 пней.

Сообщение о преступлении было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса).

Размер нанесенных убытков сейчас устанавливают специалисты областной экологической инспекции.