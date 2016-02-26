Из-за незаконной добычи янтаря в Украине пострадали тысячи гектаров земли

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Светлана Коломиец.

По ее словам, лишь 4 тонны камня было добыто в 2015 году на предприятиях, имеющих соответствующие разрешительные документы. Все остальное – теневой рынок. "Ежегодно, по разным оценкам, в Украине нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря в год, а объем теневого рынка составляет 230-300 млн долл.", - отметила она.

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При этом, по ее словам, нелегальная добыча янтаря наносит значительный ущерб окружающей среде. "В Житомирской области от нецивилизованной добычи янтаря выявлено 220 га поврежденной земли, в Волынской области - 4 га, в Ривненской - 169 га поврежденных земель. Площадь нарушенных земель составляет тысячи гектаров, точных данных пока нет ни у одной госструктуры", - заявила заместитель министра.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины (Минэкологии) выступает за скорейшее ужесточение ответственности за нелегальную добычу янтаря.