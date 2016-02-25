Минэкологии хочет ужесточить ответственность за нелегальную добычу янтаря

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (Минэкологии) выступает за скорейшее ужесточение ответственности за нелегальную добычу янтаря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Светлана Коломиец.

«По нашим оценкам, уголовная и административная ответственность, предусмотренная действующим законодательством за незаконную добычу янтаря, не эффективная… Поэтому первым шагом к наведению порядка в этой сфере является ужесточение уголовной ответственности», - сказала Коломиец.

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Она также отметила, что право на добычу янтаря должны иметь не только государственные, но и частные компании с качественным оборудованием и технологиями, которое наносит минимальный вред природе. При этом компании для получения разрешения на добычу камня должны будут выполнить рекультивацию земель.

По ее словам, нелегальная добыча янтаря в Украине ведется в огромных объемах, в то время как имеющие лицензию государственные компании простаивают. «По разным оценкам, незаконный оборот янтаря в Украине оценивается в 250-300 млн долл. ежегодно», - подчеркнула Коломиец.

В то же время она отметила, что колоссальный ущерб наносится не только бюджету, недополучающему десятки миллионов гривень налогов и таможенных платежей, но и экологии: нелегальные добытчики не заботятся о рекультивации выработанных месторождений, и они затапливаются. Кроме того, деятельность по добыче янтаря ведется с участием преступных группировок. На сегодняшний день к наиболее проблемным территориям, где происходит незаконная добыча янтаря, относятся Ривненская, Волынская и часть Житомирской области.

В свою очередь присутствовавший в ходе пресс-конференции глава государственной компании «Украинские полиметаллы» Константин Лесничий утверждает, что ежегодно из Украины незаконно экспортируется более 100 тонн янтаря. При этом по официальным данным, в стране добывается всего 4 тонны.

Вместе с тем ряд других экспертов в ходе пресс-конференции высказали мнение, что в Украине необходимо провести комплексный аудит ресурсного потенциала недр и мощностей добычи полезных ископаемых, а также создать специальную биржу, на которой будет продаваться янтарь, поскольку сейчас он незаконно вывозится из страны.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О добыче и реализации янтаря», призванного способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

В середине июля Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что отзывает все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году. В ведомстве отметили, что лицензии выдаваться не будут на время разработки прозрачного механизма регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря.

Справка УНИАН. Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.