В Японии нашли растение, которое показывается над землей лишь для цветения (фото)

13:05, 24 февраля 2016
Природные ресурсы
2675

На ранее неизвестный цветок ботаники Университета Кобе натолкнулись в вечнозеленых лесах знаменитого заповедного острова Якусима, изучая местные растения – микогетеротрофы.

Цветок паразитирующего на грибах растения / Фото Yamashita Hiroaki

Обнаруженный ими вид ведет такой же паразитический образ жизни, высасывая питательные вещества из подземных грибниц и показываясь над землей лишь для цветения, передает Naked Science.

Отмечается, что этому растению солнечный свет совершенно не нужен: стебель Sciaphila yakushimensis длиной от 3 до 9 см не показывается над поверхностью земли, высовывая наружу лишь многочисленные (от 9 до 15) мелкие пурпурные цветки.

Читайте такжеУченые открыли новый вид смертельного цветка, который пережил 30 миллионов лет в янтаре (фото)

Как и следовало ожидать, к фотосинтезу оно неспособно и полностью полагается на органические вещества, которые поглощает из микоризы, прорастая в нее множеством корневых волосков. 

"Микогетеротрофы – крайне редкий случай, они не способны выжить, если над ними не будет цветущего леса, жизнь которого поддерживает развитая грибная сеть в почве", - говорит один из авторов находки. 

Ранее УНИАН сообщал, что во время проведения экспедиционных работ на территории Зейского заповедника был обнаружен новый для науки вид сосудистых растений из рода Аквилегия. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter