В Японии нашли растение, которое показывается над землей лишь для цветения (фото)

Обнаруженный ими вид ведет такой же паразитический образ жизни, высасывая питательные вещества из подземных грибниц и показываясь над землей лишь для цветения, передает Naked Science.

Отмечается, что этому растению солнечный свет совершенно не нужен: стебель Sciaphila yakushimensis длиной от 3 до 9 см не показывается над поверхностью земли, высовывая наружу лишь многочисленные (от 9 до 15) мелкие пурпурные цветки.

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Как и следовало ожидать, к фотосинтезу оно неспособно и полностью полагается на органические вещества, которые поглощает из микоризы, прорастая в нее множеством корневых волосков.

"Микогетеротрофы – крайне редкий случай, они не способны выжить, если над ними не будет цветущего леса, жизнь которого поддерживает развитая грибная сеть в почве", - говорит один из авторов находки.

Ранее УНИАН сообщал, что во время проведения экспедиционных работ на территории Зейского заповедника был обнаружен новый для науки вид сосудистых растений из рода Аквилегия.