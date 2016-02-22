Уничтожение лесов на склонах Карпат: в сети показали масштабы экологической катастрофы (фоторепортаж)
В последние годы в Карпатах проходит тотальное уничтожение лесов.
Такие выводы можно сделать, посмотрев фотоподборку украинских путешественников, передает "Закарпатский корреспондент".
Отмечается, что с каждым годом очаровательные горные склоны лысеют до неузнаваемости.
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Это южный склон г. Попадя на пересечении Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Примечательно, что эта территория в пределах Брадульского заказника общегосударственного значения.
То, что человек сделал здесь с природой, наглядно представлено на снимках по времени:
Дорога к горе устелена изувеченной природой и лысыми пеньками. Фотографиями этих мест путешественники делятся на форумах в сети: