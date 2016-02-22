Уничтожение лесов на склонах Карпат: в сети показали масштабы экологической катастрофы (фоторепортаж)

10:42, 22 февраля 2016
Природные ресурсы
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В последние годы в Карпатах проходит тотальное уничтожение лесов. 

zak-kor.net

Такие выводы можно сделать, посмотрев фотоподборку украинских путешественников, передает "Закарпатский корреспондент".

Отмечается, что с каждым годом очаровательные горные склоны лысеют до неузнаваемости. 

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Это южный склон г. Попадя на пересечении Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Примечательно, что эта территория в пределах Брадульского заказника общегосударственного значения. 

zak-kor.net

То, что человек сделал здесь с природой, наглядно представлено на снимках по времени:

zak-kor.net

Дорога к горе устелена изувеченной природой и лысыми пеньками. Фотографиями этих мест путешественники делятся на форумах в сети: 

Ранее УНИАН сообщал, что на Закарпатье вырубают буковые леса, внесенные в список мирового наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что именно под эгидой Гослесхозов и при поддержке местной власти беспощадно истребляются уникальные леса, аналогов которым нет во всей Европе. При этом срубленная древесина законно идет на экспорт.

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