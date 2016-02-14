Ученые назвали страны, испытывающие дефицит пресной воды

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Твенте в Нидерландах, которые оценили долю населения Земли, страдающую от нехватки пресной воды, передает Lenta.ru. Бразилия и Канада, а также Центральная и Восточная Европа дефицита пресной воды не испытывают.

Читайте такжеПресная вода закончится на Земле уже через 25 лет - ученые Всего с серьезными проблемами из-за нехватки воды регулярно (не менее одного месяца в год) сталкиваются примерно две трети населения (около 4 млрд человек) планеты (на Земле в настоящее время проживает более 7 млрд человек). Ранее ученые полагали, что от нехватки воды страдают лишь 1,7-3,1 млрд человек.

В своем исследовании ученые использовали компьютерную модель. В ней населенная людьми планета была поделена на участки площадью более 3,1 тыс. кв км. Авторы проанализировали ежемесячную потребность в воде и оценили ее запасы на каждом из квадратов.