За последнее десятилетие Земля "впитала" более 3 триллионов тонн воды - ученые

Это исследование было опубликовано в журнале Science, передают "Метеовести".

Проанализировав данные со спутников GRACE за период c 2002 по 2014 годы и сопоставив их с изменением массы ледников, климатологи пришли к следующим выводам: по мере того, как ледяной покров продолжает таять, климатические и погодные изменения, происходящие за последнее десятилетие привели к тому, что континенты "впитали" более 3 трлн тонн воды.

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По мнению авторов работы, это замедлило повышение уровня Мирового океана на 20%.

Вода распределяется по всей суше, но если бы ее можно было собрать воедино, то общий объем получившегося водоема был бы равен объему воды в озере Гурон.

Ранее ученые заявляли, что Земля и другие богатые водой планеты при повышении содержания в их атмосфере углекислого газа могут полностью потерять свои океаны и стать непригодными для жизни.