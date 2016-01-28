В Украине до конца года появится электронная система контроля рыбалки

"Государственное агентство рыбного хозяйства планирует до 2016 года внедрить электронную систему, которая позволяет отслеживать деятельность предприятий промышленного лова, так и рыбаков-любителей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В Госрыбагентстве рассчитывают на техническую помощь Норвегии и Эстонии и предложили компетентным ведомствам этих стран сформировать рабочую группу по вопросам внедрения электронных систем контроля. Эстония уже рассматривает возможность передачи Украине своих технологий.

Это даст возможность с помощью одного программного продукта отслеживать деятельность промышленных рыболовных предприятий (выход на воду, прибытие в рыбоприемный пункт, фактический вылов рыбы, используемые орудия лова). Использование опыта Норвегии поможет внедрить специальные программы для мобильных устройств, которые, кроме промышленно ловли, отслеживать рыбаков-любителей.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госрыбагентством инициировало создание в Украине рыбного патруля, который начнет работу в 2016 году и заменит рыбоохрану. Штат органа формируется на основе конкурса, который стартовал в декабре 2015 года.