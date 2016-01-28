Ниагарский водопад хотят "отключить" на три года

Представители администрации государственных парков Нью-Йорка предлагают временно «отключить» Ниагарский водопад на три года, чтобы реконструировать мосты, на которых обычно стоят туристы.

План предполагает отклонение течения реки Ниагары к водопаду Хорсшу в Канаде, в результате чего водопад на американской территории будет осушен, сообщает Центр ФОБОС.

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Два туристических моста, построенные между 1900 и 1901 годах, предоставляют пешеходам доступ к Гоут Айленду. Но они разрушаются, поэтому в целях безопасности в 2004 году были установлены временные веревочные мосты.

В случае одобрения плана, это будет второй случай, когда водопад будет «закрыт» с американской стороны. Впервые водопад «закрывали» в 1969 году для сооружения плотины, чтобы предотвратить регулярные обвалы почвы.