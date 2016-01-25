Возле озера Байкал высадят более миллиона сосен вместо сгоревших лесов

Об этом сообщило Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), передает РИА Новости.

Отмечается, что к высадке запланировано более миллиона штук сеянцев сосны обыкновенной.Посадка молодого леса пройдет на 12 лесных участках, которые пострадали от лесных пожаров, общей площадью 290 гектар.

Стало известно, что в перспективе подготовлена трехлетняя программа восстановления лесов Байкала. Искусственное лесовосстановление пройдет на площади 17,7 тысячи гектар.

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В качестве основных посадочных пород будут использоваться сосна обыкновенная – 84%, кедр сибирский – 5%, ель европейская и лиственница сибирская – 1%.

Напомним, что в 2015 году в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупная площадь земель лесного фонда, пройденная огнем, составила 2,1 миллиона гектаров, в том числе 1,8 миллиона гектаров лесных насаждений.