Франция будет отказывать в дальнейших запросах на поиск нефти

На парламентских дебатах, которые прошли в прошлый вторник, был поднят этот вопрос, что побудило министра экологии и энергетики Сеголен Руаяль объяснить, почему важно ограничить новые предприятия. По словам министра, остановка поисков новых месторождений углеводородов является логичным методом достижения долгосрочных целей потребления энергии, передает Facepla.net.

Закон о переходе к энергетической безопасности предусматривает сокращение потребления энергии вдвое к 2050 году по сравнению с уровнем 2012 года, особо акцентируя внимание на сокращении использования ископаемого топлива на 30% к 2030 году.

Читайте такжеИран принял решение резко увеличить добычу нефти

Руаяль отметила, что парламент посчитал нужным снизить потребление ископаемого топлива, подкрепив это законом, что привело к решению отказывать по всем заявкам на новые поиски обычных углеводородов. Сайт министерства показал 54 активных поиска по состоянию на 1 июля 2015 года и около 130 заявок на новые поиски.

Министр также надеется, что отказ в ответ на новые запросы будет стимулировать компании перенаправлять свои инвестиции в экологически чистые энергетические проекты или становиться более энергоэффективными в своем текущем бизнесе. Это пример того, как законодательные меры могут поддерживать и поощрять возобновляемую энергетику в надежде на достижение измеримых результатов в поставленных целях на 2030 и 2050 годы.

Читайте такжеЦена на нефть из Северной Дакоты упала ниже нуля

Франция была первой европейской страной, запретившей в 2011 году применение гидравлического разрыва пласта. В последующие годы французский парламент заблокировал все имевшие место попытки компаний использовать такую технологию добычи сланцевого газа, а ряд других стран ЕС приняли собственные запреты на практику спорного бурения нефтяных скважин.