В Варшаве состоялась манифестация против вырубки Беловежской пущи

Борцы за спасение леса выступали против планов польского правительства вырубить сотни тысяч больных деревьев, которые были повреждены жуками-короедами, передает Euronews.

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Экологи уверяют, что уникальная экосистема Беловежской пущи самостоятельно справится с лечением деревьев. Манифестанты подозревают, что деревья вырубают для экономических целей, чтобы освободить площадь на другие нужды.

Активисты вышли под лозунгом “Еще не умерла пуща!”, что перефразирует слова национального гимна, а также назвали планы властей “покушением на пущу”.