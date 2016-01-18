В Варшаве состоялась манифестация против вырубки Беловежской пущи
14:23, 18 января 2016Природные ресурсы
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В Варшаве состоялась манифестация за сохранение Беловежской пущи.
REUTERS
Борцы за спасение леса выступали против планов польского правительства вырубить сотни тысяч больных деревьев, которые были повреждены жуками-короедами, передает Euronews.
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Экологи уверяют, что уникальная экосистема Беловежской пущи самостоятельно справится с лечением деревьев. Манифестанты подозревают, что деревья вырубают для экономических целей, чтобы освободить площадь на другие нужды.
Активисты вышли под лозунгом “Еще не умерла пуща!”, что перефразирует слова национального гимна, а также назвали планы властей “покушением на пущу”.
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