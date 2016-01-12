Новые природные пожары в России: огонь угрожает заповеднику в Приморье

Природный пожар пылает в Хасанском районе Приморского края вблизи национального парка "Земля леопарда".

Как сообщила корреспонденту ТАСС специалист по связям с общественностью парка Мария Окулова, в районе происшествия дежурят сотрудники "Земли леопардов".

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"Огнем охвачены земли в районе поселка Краскино. До границ с национальным парком остается несколько сотен метров. Хотя огонь распространяется в другом направлении, на месте дежурят сотрудники парка, готовые не допустить распространение пожара на национальный парк", - сообщила Окулова.

По ее словам, горят поля с сухой травой, а не лес, поэтому пожар не зарегистрирован в сводках МЧС.

Специалист считает, что раннее возникновение природного пожара связано с относительно теплой погодой и отсутствием на юге Приморья снежного покрова.