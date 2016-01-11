В оккупированном Севастополе может прорвать дамбу Чернореченского водохранилища

Об этом заявили на заседании "комиссии по ликвидации последствий ЧС", сообщает ТАСС.

"Нужно провести экспертизу дамбы до того, как водохранилище будет полное. В конце марта воздействовать на дамбу в случае выявления проблем уже будет поздно…", - сказал на заседании "губернатор" Сергей Меняйло.

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Согласно сообщению, сейчас в водохранилище более 36 млн куб. м воды. Это в три раза больше, чем в начале 2015 года (11,5 млн куб. м). За прошедшие сутки горные реки пополнили его на 600 тыс. куб. м.