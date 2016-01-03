Британия создаст заповедную зону вокруг острова Вознесения
23:51, 03 января 2016Природные ресурсы
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Британские власти создадут заповедную зону в водах вокруг острова Вознесения в Атлантическом океане. Зона по размеру примерно сопоставима с площадью Великобритании.
В прибрежных водах острова обитают многочисленные популяции зеленых черепах / dxnews.com
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, в прошлом году правительства США, Чили и Новой Зеландии приняли аналогичные решения по созданию заповедников для защиты своих океанских владений.
В прибрежных водах острова Вознесения обитают крупнейшие в мире рыбы семейства марлиновых, а также это место обитания многочисленных популяций зеленых черепах. Сам остров богат тропическими видами птиц, и в том числе уникальными птицами-фрегатами.
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После официального создания заповедника, открытие которого может состояться уже в следующем году, для рыболовства будет закрыта примерно половина его территории.
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