Активисты обнаружили под Киевом четыре нелегальных песчаных карьера (фоторепортаж, документы, видео)

Недавно были отправлены информационные запросы в Государственную службу геологии и недр Украины с целью установить, есть ли специальные разрешения на пользование этими недрами, сообщили в "Автомайдане".

В ответ получили следующее: "Согласно сведений, введенных в информационную электронную базу данных Государственного научно-производственного предприятия "Геоинформ Украины", на участках недр, ограниченных географическими координатами, которые указаны в письме, действующие специальные разрешения на пользование недрами отсутствуют".

Активисты отмечают, что для того, чтобы понять, что было на месте этих карьеров еще совсем недавно, достаточно просто посмотреть на фото с Google Earth и сравнить их во времени.

"В день только с одного карьера вывозятся десятки грузовиков песка, цена которого стартует от 35 грн за тонну. То есть, только за одни сутки(!) владелец нелегального карьера может заработать до 70-90 тыс.грн, при этом не платя никаких налогов, сборов в бюджет и, конечно, не вкладывая деньги в восстановление земли после ведения своего "бизнеса", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за работы земснарядов и специальных барж, благодаря которым намывается песок со дна водоема, образуются ямы глубиной до 25 метров.

"По данным экологов, за последние годы на Днепре появилось 185 новых островов. Это грозит не только обмелением крупнейшей водной артерии, но и образованием пустынь, болотистых мест там, где их никогда и не было, и уничтожением естественных нерестилищ рыбы", - подытожили в "Автомайдане".