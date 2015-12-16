Пресная вода закончится на Земле уже через 25 лет - ученые

На сегодняшний день население Земли уже превысило 7 миллиардов, а ежегодный прирост составляет около 83 миллионов человек, при этом потребности в пресной воде постоянно растут, сообщают Метеовести.

Отмечаеся, что за то время, когда население планеты выросло в три раза, использование пресной воды возросло в 17 раз. А через 20 лет потребление пресной воды может увеличиться еще втрое.

Подчеркивается, что уже сейчас каждый шестой человек испытывает нехватку пресной питьевой воды.

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Согласно исследованиям, уже через 10 лет больше половины государств планеты будут испытывать серьезную нехватку воды.

А к середине XXI века часть населения Земли будет просто погибать от жажды. По подсчетам специалистов, примерно в 2030 году половина жителей планеты будет ежедневно существовать под угрозой водного дефицита.

Ранее в ООН заявляли, что через 15 лет потребность человечества в пресной воде превысит запасы на 40%. Главными причинами столь сурового прогноза назывались изменение распределения осадков, уменьшение подземных запасов воды и рост численности населения.