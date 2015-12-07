Из-за аварии танкера "Надежда" нефтепродуктами загрязнено около 11 километров побережья

По предварительным оценкам, нефтепродуктами с судна загрязнено около 11 км побережья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Спасатели планируют в понедельник возобновить откачку топлива с танкера "Надежда".

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"Исследования по оценке влияния разлива нефтеуглеводородов на водные биологические ресурсы и среду их обитания проводились в начале декабря. По предварительным визуальным оценкам, загрязнению подверглось побережье протяженностью около 11 км - от непосредственно точки разлива на юг до реки Лопатинка. Погибших гидробионтов (морские организмы) не обнаружено", - сообщают ученые.

По данным лабораторных исследований, содержание нефтепродуктов в пробах морской воды свидетельствует о значительном нефтяном загрязнении.

В ближайшее время на судне "Профессор Пробатов" планируется выполнить вторую программу исследований, направленную на обследование прибрежной зоны и зоны до 12 миль для возможного выявления влияния разлива нефтеуглеводородов на водные биоресурсы и среду их обитания. Планируется отбор проб воды и донных отложений, изучение океанологических характеристик, а также отбор проб фито- и зоопланктона и бентоса.

28 ноября в акватории морского порта Невельск в условиях штормовой погоды выбросило на каменистую отмель морское нефтеналивное судно "Надежда", стоявшее на рейде. На борту танкера находилось более 780 тонн нефтепродуктов. Пока нет точных данных о том, сколько вытекло в море. Для того, чтобы полностью ликвидировать последствия аварии танкера, понадобится не менее двух недель.