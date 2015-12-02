Экологи бьют тревогу: в районе разлива мазута с российского танкера на Сахалине гибнут птицы (фоторепортаж)

Птицы гибнут в районе разлива нефтепродуктов с танкера "Надежда", выброшенного на мель у западного побережья Сахалина в Невельском районе, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина".

Утром 28 ноября к берегу Сахалина в районе порта Невельск ветром выбросило на мель танкер "Надежда", на его борту находились восемь членов экипажа и 786 тонн нефтепродуктов. По предварительной информации, из-за ветра якорь при выемке ударил о корму, танкер получил трещину в машинном отделении.

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По данным "Эковахты", при обследовании побережья Татарского пролива экологами и волонтерами обнаружено загрязнение нефтепродуктами около 11 километров береговой черты. Интенсивность — от плотной полосы мазута и его пятен в воде до нефтяной пленки и сгустков водонефтяной эмульсии. Сообщается, что на прилегающих скалах и брекватере экологи обнаружили множество беринговых бакланов, практически полностью покрытых мазутом.

"Не менее 100 птиц были еще живы, но склеенные перья не давали им возможности летать и даже плавать. Бакланы пытались спрятаться от сильного северо-западного ветра за уступами скал и бетонных конструкций, не менее пяти птиц уже погибли", — говорится в сообщении "Эковахты".

Сообщается, что работы по спасению животных с привлечением специального оборудования могут начаться в среду, на субботу и понедельник запланированы масштабные акции с привлечением волонтеров.