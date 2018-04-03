Паводки в Украине: Вечная борьба

Недавно в результате паводка было подтоплено 315 домохозяйств и десятки гектаров сельскохозяйственных угодий в четырех районах Закарпатской области. Поднятие уровней грунтовых вод и основных рек области стало причиной срыва километров берегоукреплений, разрушения дорог коммунального значения и дамб. По некоторым данным, убытки от паводков в регионе, с 1998 по 2010 год, составили более миллиарда гривен.

По словам губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, одной из причин нынешних разрушений стало недофинансирование противопаводковой программы «Тиса». Мол, три года на нее не выделялись средства, а за 2012-2014 годы накопилось 15 млн гривен долгов. «На сегодняшний день Кабмин погасил задолженность на 12,5 миллионов», - заявил он и добавил, что надеется на погашение остальной части долга до конца текущего года.

В управлении водных ресурсов Тисы подтверждают факт недостаточного финансирования. По официальной информации, Закарпатье защищено от паводков только на 20-30%.

Впрочем, по мнению Москаля, проблема состоит еще и в том, что выделяемые из года в год средства на противопаводковые программы и минимизацию последствий стихии, попросту не доходили «до адресата». То есть, где-то что-то строилось, но без соблюдения технологии. В результате такой «экономии» бюджетных средств, очередная «большая вода» сносила некачественные сооружения, в частности, дамбы, и «борьба с паводком» начиналось по новой.

С таким мнением соглашается член ОО «Совет экологической безопасности», специалист по ликвидации наводнений в Закарпатской области Анатолий Принц. «Мы говорим о том, что все, что было построено, было построено абы как, - отмечает он. – К примеру, после наводнения 1998 года построили дамбу за более, чем 6 млн гривен. А через 2 года ее снесло. Произошло это потому, что экономили на постройке, там, где нужно было укреплять сваи железобетоном, засыпали песком и гравием. И, когда пошли турбулентные потоки воды, сваи вырвало и отнесло вниз по течению на 1,5 км. То есть, не была выдержана технология».

Еще одной проблемой, провоцирующей наводнения в Украине, считается бесконтрольная вырубка лесов в Карпатах. Однако экологи, подчеркивая важность деревьев, которые снижают ударную силу дождей, задерживают воду в земле, переносят ее в грунты и не позволяют быстро наполняться горным рекам, что приводит к паводкам в их низинах, отмечают, что на вероятность наводнения влияет не только это. «Многие ассоциируют наводнения в Карпатах с массовыми бесконтрольными вырубками лесов. Это, с одной стороны, правильно, но не во всем соответствует действительности, - отмечает эколог, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец. - В ведущих странах Европы, в частности, в странах Балтии, показатели вырубок леса относительно его прироста существенно превышают украинские. Вопрос только в том, что его нужно грамотно рубить… Кроме того, на паводковые процессы весьма существенно влияет бессистемная добыча песка и гравия, недостаточный уход за руслами рек и потоков, низкий уровень применения новых природоохранных технологий в процессе восстановления лесов и отсутствие экологического сознания при ведении хозяйственной деятельности».

По словам председателя ОО «Зеленая планета» Евгения Ярины, в частности, в Закарпатье проблема не в том, что леса вырубают, а в том, что их не сажают. «Для решения этой проблемы, чтобы возобновлять зеленые насаждения и контролировать загрязненность рек, мы ведем работу с местными властями и пытаемся привлекать инвестиции», - рассказал он.

По словам специалиста по вопросам сохранения рек и гидроэнергетики Дунайско-Карпатской программы Всемирного фонда природы WWF Анатолия Павелко, во всем мире считается, что лучше всего с наводнениями и паводками (то есть, с пропуском высоких объемов воды, в том числе, аномально высоких) бороться посредством сохранения природных пойм рек. «Об этом, в частности, свидетельствует опыт Германии, Чехии, Польше, Швейцарии. Естественная речная пойма, не застроенная водорегулирующими и иными сооружениями, просто пропускает через себя воду. При этом разрушительная энергия воды уменьшается за счет естественной растительности, а также неровностей рельефа. Поэтому, самая современная тенденция - это сохранять природные поймы и восстанавливать их там, где они были разрушены. Такая восстановительная деятельность ведется в Германии, Польше, Словакии (Эльба, Рейн, Одер, Дунай и т.п.)», - рассказал он.

По мнению эксперта, для сохранности и восстановления природных пойм в Украине лишь следует неуклонно придерживаться водного законодательства. В частности, прекратить застройку прибрежных защитных полос. «Что же касается искусственных противопаводковых мероприятий, но наиболее эффективным считается создание сухих противопаводковых емкостей в долинах рек. Во время паводков эти емкости принимают воду, некоторое время она хранится, а затем сбрасывается обратно в реку в маловодный период», - отмечает он.

С этим соглашается и Анатолий Принц: «Когда происходит очередной паводок, мы снова и снова строим дамбы, лезем вверх. А нужно чистить русло реки. Если мы его вычистим, то река сможет выдержать и 10% паводок».

По его словам, в Закарпатье издавна на реках, в местах зарождения паводка, строили гати – разновидность искусственного водохранилища, защитные сооружения, в которые сходились потоки с гор. «Только в Раховском районе их было 21. Поэтому не нужно строить что-то большое, какие-то места специально затапливать, мы могли бы использовать эти места. Лучше один раз вложиться, а не тратить миллионы ежегодно на восстановление после паводков», - считает он.

Кроме того, экологи считают важной работу с людьми, с общественными организациями и местными властями. «Все паводки происходили из-за человеческого фактора. И пока человек не научится хозяйничать, природа будет его бить долго», - отмечает Принц.

Огромной проблемой, по его мнению, является разобщенность различных учреждений и организаций, которые, в принципе, занимаются одним делом. «К примеру, на Западе за реку и ее русло отвечает одна организация. У нас же есть те, кто отвечает за бассейны рек, есть те, кто отвечает за берега, причем это могут быть как лесгоспы, так и местные советы», - сетует он.

И, пока ситуация не будет упорядочена, паводки будут наносить огромный урон Украине. По словам эколога Ярослава Задесенца во время схождения большой воды уничтожается весь верхний, наиболее плодородный слой грунта, уничтожаются посевы, молодые насаждения и целые экосистемы района со всем своим биоразнообразием. И, самое страшное, что во время таких потопов, сколько бы не было систем оповещения, гибнут люди.

Таким образом, по мнению экологов, решить проблему паводков в стране можно только выполняя пакет мероприятий: от возобновления лесов и природных пойм для естественной задержки большой воды, возведения технических сооружений без нарушений естественного течения рек, до превентивных мер по разъяснению опасности паводков населению и эффективного взаимодействия местной власти с общественными организациями.

Татьяна Стежар