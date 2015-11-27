Ученые создали уникальное видео движения ледников

Изучая движение ледников на склонах Каракорума, швейцарские гляциологи подготовили набор коротких видеороликов.

В статье, опубликованной в журнале Cryosphere, говорится, что главной целью учёных было желание понять, почему поведение ледников этой горной системы, находящейся в Центральной Азии, является столь непредсказуемым и изменчивым, передает центр ФОБОС.

Об этом феномене известно уже более 50 лет, но пока нет представлений о том, что же на самом деле с ними происходит. Анимации явились наглядным способом оценить изменения ледников с течением времени.

Видеоролики, были получены благодаря данным с трёх спутников NASA, которые следили за состоянием ледников Каракорума с 1990 по текущий год.

В общей сложности за это время накопилось несколько миллиардов снимков, которые ученые объединили и "ужали" в ролики длиной приблизительно в одну-две секунды. Это соответствует тому, если бы время ускорилось в 800 миллионов раз. Такое сильное временное сжатие позволило гляциологам впервые взглянуть на то, как по поверхности Земли движутся целые ледники, а не их отдельные части, а также рассчитать скорость перемещения того или иного ледника и провести сравнительный анализ.