Тернопольский горсовет принял программу защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Тернопольский городской совет принял программу защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2016-2018 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение сегодня проголосовали 36 из 42 присутствующих депутатов, 3 - не голосовали, 3 - воздержалось.

Целью программы является предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных работ, совершенствование системы обеспечения техногенной и природной безопасности, укрепление технической и ресурсной базы.

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Смета программы составляет 4,32 млн грн, из них 1,59 млн млн грн запланировано использовать в 2016 году.

Программа полностью финансируется из городского бюджета.

В целом средства будут направлены на развитие системы оповещения, модернизацию пункта управления руководителя городского звена Тернопольской территориальной подсистемы службы гражданской защиты, утилизацию обнаруженных опасных химических веществ, закупку средств радиационной и химической защиты для неработающего населения Тернополя.

В частности, для приобретения 1,437 тыс. противогазов и 43 детских камер заложено 1,8 млн грн.