Ученые придумали новую методику для исследования тропических лесов

Исследование проводилось в тропических лесах Панамы и Шри-Ланки, при этом ученые использовали методы, ранее применявшиеся только в химии и физике, передает Газета.ru со ссылкой на журнал PNAS.

В эти методы входило использование вероятностной (стохастической) геометрии и изучение изменения пропорций деревьев, таких как высота, объем и плотность кроны. Информация может быть использована для прогнозирования площади размещения деревьев.

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Как утверждают ученые, определение размеров и структуры деревьев в тропических лесах имеет решающее значение, потому что помогает получить много важной информации о лесе.

Например, площадь размещения дерева определяет количество углерода, поглощаемого этим деревом. Кроме того, полученные данные могут быть использованы для дистанционного зондирования лесов.

Ранее ученые из Университета Восточной Англии предупредили, что более половины видов деревьев в джунглях Амазонии находятся под угрозой полного исчезновения.