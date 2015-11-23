Из-за природных катастроф за 20 лет страны потеряли около $6 триллионов - ООН

Свыше 606 тысяч человек погибли за 20 лет из-за бедствий, вызванных климатическими изменениями, в результате которых государства потеряли в общей сложности до шести триллионов долларов, говорится в докладе, подготовленном офисом ООН по уменьшению опасности бедствий (БСРБ), передает РИА Новости.

"Погодные условия и климат являются основными причинами опасностей во время бедствий, и этот доклад показывает, что мир расплачивается за это высокой ценой человеческих жизней. Экономические потери являются основными вызовами для развития во многих менее развитых странах, которые пытаются бороться с изменением климата и бедностью. В долгосрочной перспективе, соглашение в Париже на COP-21 о сокращении выбросов парникового газа будет значительным вкладом в сокращение ущерба и потерь из-за катастроф, которые частично вызваны глобальным потеплением и увеличением уровня моря", — заявила, представляя доклад, специальный представитель ООН по уменьшению опасности бедствий Маргарета Вальстрем (Margareta Wahlstroem).

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По данным БРСБ ООН, более 90% всех крупных катастроф, произошедших за последние 20 лет, были вызваны метеорологическими и природными катаклизмами. С 1995 года из-за бедствий, вызванных климатическими изменениями, погибли 606 тысяч человек, а около 4,1 миллиарда человек были ранены, находились в бедственном положении или были вынуждены покинуть свои дома. Больше всего от природных катаклизмов страдают США, где произошло 472 подобных случая, Китай (441), Индия (288), Филиппины (274) и Индонезия (163).

Финансовые потери государств из-за природных катастроф также значительны, однако в большинстве случаев реальные цифры замалчиваются. Так, 1,891 триллиона долларов, которые страны потеряли из-за катаклизмов за 20 лет, на самом деле представляют лишь 35% от вероятной общей суммы. По оценкам БРСБ ООН, реальные потери из-за природных катастроф, включая цунами и землетрясения, за это время могут составлять до 6 триллионов долларов.