Из-за токсичных отходов Атлантическому океану грозит экологическая катастрофа

Потоки отходов, включающих в себя, как установили природоохранные органы, ртуть, мышьяк, хром и марганец в количествах, превышающих их максимально допустимые уровни потребления человеком, прошли вниз по течению Риу-Доси более 500 километров, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Ранее эти соединения сдерживались дамбой на железном руднике, которая обрушилась две недели назад. Специалист по гидробиологии Андрес Ручьи отметил, что в случае попадания отходов в Атлантику они окажут разрушительное воздействие на акваторию океана.

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Ручьи сообщил, что участок реки, впадающий в океан, является местообитанием для многих редких видов животных, в частности, черепах, дельфинов и китов. Отходы производства могут нарушить пищевые цепочки на юго-востоке Бразилии и половины южной части Атлантического океана в течение минимум ста лет, считает он.

Эксперт-химик Алойзью да Силва Фильо Феррао отметил, что техногенная катастрофа уже привела к потере экосистемой реки ряда видов животных, причем некоторые из них являются эндемичными. Отходы могут привести к снижению уровня кислорода в воде и уменьшению плодородия сельскохозяйственных угодий.