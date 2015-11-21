Более половины видов деревьев Амазонии находятся под угрозой исчезновения

Среди исчезающих видов - бразильский орех и некоторые ценные древесные породы, используемые в строительстве, в том числе красное дерево, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как отмечается в исследовании, основная причина исчезновения деревьев - вырубка леса местными жителями под фермерские хозяйства и другие виды производства.

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По оценкам ученых, из Амазонии могут исчезнуть до 5000 видов деревьев, некоторые из которых до сих пор не изучены.

В то же время исследователи отмечают, что общие темпы сокращения площади лесов Амазонии постепенно снижаются. Если 15 лет назад площадь лесов ежегодно уменьшалась на 30 млн квадратных километров, то сейчас она сокращается примерно на 10 млн квадратных километров в год.