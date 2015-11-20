На Черниговщине спасателям удалось сократить площадь горения торфяников до 59 гектаров
22:15, 20 ноября 2015Природные ресурсы
198
На Черниговщине по состоянию на 20 ноября площадь горения торфяников уменьшилась до 59 га.
На Черниговщине горят торфяники / Скриншот
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, торфяник вблизи с. Даневка Козелецкого района в урочище Трубеж горит с 9 октября. Общая площадь пожара на тот момент составляла 195 га.
В начале ноября проведена углубленная разведка территории торфяников, во время которой выявлены дополнительные места горения торфа отдельными очагами.
Читайте такжеДожди не помогли: в Киевской области продолжают тушить более 100 гектаров торфяников
Кроме того, в области горит 0,55 га торфяника вблизи с. Сновское Щорского района.
Угрозы населенным пунктам нет.
В круглосуточном режиме к тушению пожаров торфяников от ГСЧС привлечено 102 спасателя и 27 единиц техники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter