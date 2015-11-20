На Черниговщине спасателям удалось сократить площадь горения торфяников до 59 гектаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, торфяник вблизи с. Даневка Козелецкого района в урочище Трубеж горит с 9 октября. Общая площадь пожара на тот момент составляла 195 га.

В начале ноября проведена углубленная разведка территории торфяников, во время которой выявлены дополнительные места горения торфа отдельными очагами.

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Кроме того, в области горит 0,55 га торфяника вблизи с. Сновское Щорского района.

Угрозы населенным пунктам нет.

В круглосуточном режиме к тушению пожаров торфяников от ГСЧС привлечено 102 спасателя и 27 единиц техники.