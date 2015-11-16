В Одесской области горят заповедные плавни Днестра (фото)

21:10, 16 ноября 2015
Природные ресурсы
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В Одесской области горит заповедное урочище «Днестровские плавни».

пожар плавни Днестр / trassae95.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написал известный в Украине эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, сегодня, 16 ноября, около 15.00 возник новый пожар в дельте Днестра. Сильный северный ветер увеличивал скорость возгорания плавней.

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«Площадь, охваченная пожаром на территории заповедного урочища «Днестровские плавни» и в границах Нижнеднестровского национального природного парка, на данный момент, неизвестна. Нужна серьезная противопожарная профилактика, четкий мониторинг всей службы охраны национального парка, особенно в дни, когда усиливается ветер», - написал Русев.

ПЛАВНИ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА СНОВА ПОД УДАРОМ ПОЖАРАСегодня около 15 часов возник новый пожар в дельте Днестра. Сильны...

Posted by Иван Русев on 16 ноября 2015 г.
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