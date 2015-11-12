Из-за масштабных лесных пожаров, охвативших РФ весной и летом, в России запретили сжигать сухую траву

В документе говорится, что выжигать сухую траву запрещается "на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов", передает "Дождь".

Читайте такжеРФ справилась с лесными пожарами в Красноярском крае: ликвидирован последний очаг возгорания

Запрет должен способствовать обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, а также объектов лесного фонда и инфраструктуры. Ранее запрещалось сжигать стерню (жнивье), остатки стеблей злаков, а также разводить костры в полях.

Причиной нового запрета стали масштабные лесные пожары, охватившие Россию весной и летом. Серьезнее всего пострадали Хакасия и Забайкалье, где были уничтожены сотни домов, погибли 36 человек.