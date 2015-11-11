В Китае нашли первое подводное месторождение золота, запасы оцениваются в 470 тонн

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post. Месторождение близ острова Саньшань (провинция Шаньдун) является первым, расположенным на шельфе мирового океана.

Запасы золота во всем экономическом районе оцениваются минимум в полторы тысячи тонн. В то же время добыча с нового месторождения и его окрестностей будет чрезвычайно сложной, так как оно расположено на глубине 2 километра.

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На данный момент крупнейшее месторождение золота в КНР находится близ города Лайчжоу, также в провинции Шаньдун. Его резервы равны 2 тысячам тонн.

Китай — крупнейший в мире производитель золота. В прошлом году в КНР было добыто 450 тонн драгоценного металла. На втором месте находится Австралия с добычей в 270 тонн. Россия, производящая 250 тонн, расположилась на третьем.

При этом Китай является и главным потребителем золота в мире. Только частный спрос на золото в прошлом году составил около 980 тонн.