Российские ученые обвинили Китай в разливе крупнейшего озера на Дальнем Востоке
Как сообщил журналистам глава края Владимир Миклушевский, уже есть первые результаты исследований ученых, которые позволят сделать первые выводы.
Крупнейшее на Дальнем Востоке озеро Ханка разливается и выходит из берегов из-за того, что китайская сторона сменила направление реки, сообщил в ходе международного экофорума "Природа без границ" директор Биолого-почвенного института ДВО РАН, академик РАН Юрий Журавлев, передает РИА Новости.
"Она (Ханка — прим.) затопила окружающую низменность, размыла дороги, дома, прервала сообщение. Есть предложение проложить канал, который бы восстановил естественное состояние низменности на берегах Ханки и обеспечил сброс воды на север. Вскрылась трансграничная проблема: Ханка, возможно, переполняется потому, что на китайской стороне сменили направление движения реки Сунгачи. Если она раньше сбрасывала воды севернее Лесозаводска, то теперь значительная часть сбрасывается в Приханскайскую долину, оттуда — в Ханку. Никто на данный момент не знает точной цифры этих сбросов", — сказал ученый.
Читайте такжеПод китайской пустыней ученые обнаружили большое соленое озеро
По его словам, сейчас нет системного наблюдения за этими вопросами, поэтому нельзя с точностью прогнозировать эти события. "Мы пытаемся создать блиц-программу, по которой мы получим максимум информации по Ханке и сможем предложить эффективное решение проблемы. На форуме мы планируем создать трансграничную комиссию по этому вопросу, чтобы мы знали вклад каждой страны в этот катастрофический процесс", — добавил Журавлев.
Как сообщил журналистам глава края Владимир Миклушевский, уже есть первые результаты исследований ученых, которые позволят сделать первые выводы. "Ханка — трансграничное озеро, часть его принадлежит нашим китайским партнёрам, поэтому это должна быть совместная работа, межправсоглашение по решению проблемы повышения уровня воды", — сказал губернатор.
Справка. Ханка — самый крупный пресноводный водоем в ДФО (площадь — 4 070 квадратных километров), находится на границе Приморского края и провинции Хейлунцзян (КНР). На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник. В озере обитает около 75 видов рыб, некоторые из них занесены в Красную книгу РФ.