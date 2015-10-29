Российские ученые обвинили Китай в разливе крупнейшего озера на Дальнем Востоке

Крупнейшее на Дальнем Востоке озеро Ханка разливается и выходит из берегов из-за того, что китайская сторона сменила направление реки, сообщил в ходе международного экофорума "Природа без границ" директор Биолого-почвенного института ДВО РАН, академик РАН Юрий Журавлев, передает РИА Новости.

"Она (Ханка — прим.) затопила окружающую низменность, размыла дороги, дома, прервала сообщение. Есть предложение проложить канал, который бы восстановил естественное состояние низменности на берегах Ханки и обеспечил сброс воды на север. Вскрылась трансграничная проблема: Ханка, возможно, переполняется потому, что на китайской стороне сменили направление движения реки Сунгачи. Если она раньше сбрасывала воды севернее Лесозаводска, то теперь значительная часть сбрасывается в Приханскайскую долину, оттуда — в Ханку. Никто на данный момент не знает точной цифры этих сбросов", — сказал ученый.

Читайте такжеПод китайской пустыней ученые обнаружили большое соленое озеро

По его словам, сейчас нет системного наблюдения за этими вопросами, поэтому нельзя с точностью прогнозировать эти события. "Мы пытаемся создать блиц-программу, по которой мы получим максимум информации по Ханке и сможем предложить эффективное решение проблемы. На форуме мы планируем создать трансграничную комиссию по этому вопросу, чтобы мы знали вклад каждой страны в этот катастрофический процесс", — добавил Журавлев.

Как сообщил журналистам глава края Владимир Миклушевский, уже есть первые результаты исследований ученых, которые позволят сделать первые выводы. "Ханка — трансграничное озеро, часть его принадлежит нашим китайским партнёрам, поэтому это должна быть совместная работа, межправсоглашение по решению проблемы повышения уровня воды", — сказал губернатор.

Справка. Ханка — самый крупный пресноводный водоем в ДФО (площадь — 4 070 квадратных километров), находится на границе Приморского края и провинции Хейлунцзян (КНР). На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник. В озере обитает около 75 видов рыб, некоторые из них занесены в Красную книгу РФ.