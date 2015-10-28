В Киевской области до сих пор продолжает тлеть торф

В Киевской области продолжает тлеть торф на площади около 55 гектаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Так, согласно сообщению, по состоянию на утро 28 октября в 5 районах Киевской области проводится тушение 10 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 55 га.

В круглосуточном режиме от ГСЧС привлечено 232 человека и 59 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 октября фиксировалось 10 локализованных очагов торфа на общей площади около 51,75 га.