На Ровенщине пресекли попытку массовой незаконной добычи янтаря

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Инна Березовская, 26 октября, около 10.00, работник лесхоза сообщил в милицию, что толпа людей в количестве почти двухсот человек в Немовицком лесничестве, недалеко от села Катериновка Сарненского района, лопатами незаконно добывают янтарь-сырец.

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Правоохранители, прибывшие на место, пресекли незаконную добычу камня. Жители ближайших населенных пунктов разошлись. По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).

Вечером вблизи села Катериновка собралось более 2,5 тыс. жителей окрестных сел, прибывших на почти полтысячи автомобилей.

Из областного центра на место происшествия выехали почти полсотни спецназовцев, более сотни работников Сарненского и близлежащих райотделов милиции и наряды ГАИ. Помогали правоохранителям также почти 30 работников лесной охраны и члены местного общественного формирования.

У одного из старателей правоохранители обнаружили телескопическую металлическую трубку и нож, похожий на охотничий. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Металлическую трубку и нож милиционеры изъяли и направили в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

В Сарненском РО УМВД правоохранители также открыли уголовное производство за сопротивление работникам правоохранительного органа, которым угрожали почти 250 старателей, вооруженных топорами и лопатами. Правоохранители оружие не применяли.

В то же время, около 18.00 из Сарненской районной больницы сообщили, что к ним доставлен с огнестрельным ранением левого надплечья с повреждением левого плечевого сплетения 43-летний житель села Катериновка. Пуля прошла насквозь, не задев жизненно важных органов. Ему оказывается помощь врачами.

«Ситуация в Сарненском районе в настоящее время контролируемая, здесь находятся спецназовцы и работники из окрестных райотделов милиции. Уже задержаны и доставлены в Сарненский райотдел четыре человека, которые занимались незаконной добычей янтаря, и изъяты орудия, с помощью которых добывали камни. По всем фактам открыты уголовные производстве и ведутся досудебные расследования», - сообщил заместитель начальника УМВД Украины в Ривненской области Виталий Заславский.