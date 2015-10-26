Набор в новый рыбный патруль начнется в середине ноября –Госрыбагентство

«Я думаю, что максимум две недели, когда мы объявим о том, что начинаем набор. Мы ждем юридического обнародования постановления о ликвидации территориальных органов охраны. Оно одобрено на заседании правительства 30 сентября», - сказал он в ответ на вопрос о приблизительных сроках начала работы нового органа.

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По словам Ковалива, рыбный патруль получит новые плавательные средства, а также будет обеспечен приборами ночного видения и беспилотными летательными аппаратами.

«Европейские страны используют и приборы ночного видения и беспилотные летательные аппараты. Поэтому в новом рыбном патруле, прежде всего в Киеве и Киевской области, где будет первый запуск (начало работы рыбного патруля – УНИАН) будет также закуплено современное новое оборудование», - сказал глава Госрыбагентства.

При этом он отметил, что средства для создания нового органа будут привлечены не только из государственного бюджета, но от украинских и международных доноров.

«Очень много было проведено работы, переговоров со всеми имеющимися в Украине донорами, со всеми возможными международными организациями, странами, которые готовы нам помочь в том, чтобы закупить новое необходимое оборудование», - сказал Ковалив.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госрыбагентством инициировали создание в Украине рыбного патруля, который начнет работу с 2016 года и заменит рыбоохрану. Штат органа будет сформирован на основе открытого конкурса и существенно сокращен по сравнению с действующим органом охраны порядка в отрасли, чтобы повысить заработную плату сотрудникам с 1,5 тыс. грн до 4-6 тыс. грн. Ковалив ранее отмечал, что необходимость создания нового органа назрела из-за масштабного уровня коррупции в отрасли.