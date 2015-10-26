Пожары начинают отступать: площадь тления торфяников на Киевщине уменьшилась до 67 гектаров

В Киевской области площадь тления торфяников уменьшилась до 67 гектаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Так, согласно сообщению, по состоянию на утро 26 октября в 7 районах Киевской области осуществляется тушение 13 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 67,5 га.

В круглосуточном режиме от ГСЧС задействованы 219 человек и 56 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 октября фиксировалось 13 очагов тления торфа на общей площади около 95,15 га.