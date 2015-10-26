Пожары начинают отступать: площадь тления торфяников на Киевщине уменьшилась до 67 гектаров
10:16, 26 октября 2015Природные ресурсы
180
В круглосуточном режиме от ГСЧС задействованы 219 человек и 56 единиц техники.
Площадь пожаров постепенно начала уменьшаться / ГСЧС
В Киевской области площадь тления торфяников уменьшилась до 67 гектаров.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеНа Полтавщине спасатели тушат почти пять гектаров горящих торфяников
Так, согласно сообщению, по состоянию на утро 26 октября в 7 районах Киевской области осуществляется тушение 13 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 67,5 га.
В круглосуточном режиме от ГСЧС задействованы 219 человек и 56 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 октября фиксировалось 13 очагов тления торфа на общей площади около 95,15 га.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter