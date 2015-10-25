На Киевщине до сих пор гасят 100 гектаров тлеющего торфа
В Киевской области спасатели тушат 13 очагов тления торфа на общей площади около 100 га.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«По состоянию на 7.00 в семи районах Киевской области осуществляется тушение 13 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 95,15 га», - говорится в сообщении.
В круглосуточном режиме от ГСЧС работают 219 человек с привлечением 56 единиц техники.
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Радиационный фон в. Киеве и Киевской области - в пределах нормы и составляет в среднем 11-13 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 30 микрорентген в час).
Радиационный фон в зоне отчуждения составляет в среднем 22 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).