Почти четверть россиян проживает в районах повышенной природной опасности - ученые

Практически каждый четвертый россиянин проживает в районах повышенной природной опасности, считают ведущие ученые в этой области — участники прошедшего международного конгресса "Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий", передает РИА Новости.

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

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В РФ в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны.

"Почти четверть населения страны (около 35 миллионов человек) проживает в районах повышенной природной опасности", - говорится в материалах конгресса, имеющихся в распоряжении российского агенства.