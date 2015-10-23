На Киевщине в 9 районах продолжает тлеть торф на площади 107 гектаров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как говорится в сообщении, по состоянию на утро 23 октября в 9 районах Киевской области осуществляется тушение 17 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 107 га.

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В круглосуточном режиме от ГСЧС привлечено 379 человек и 100 единиц техники.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 11-13 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет в среднем 22 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 октября, в Киеве прогнозировали частичное задымление.