Дожди не помогли: в Киевской области продолжают тушить более 100 гектаров торфяников

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что торф продолжает тлеть в Киево-Святошинском районе, с. Михайловская Рубежовка на площади 0,3 га, с. Белогородка – 16,7 га; в Барышевском районе, с. Остролучье – 0,125 га; в Вышгородском районе, вблизи с. Демидов – 0,3 га, с. Савенки – 7,2 га; в Бородянском районе, пгт Бородянка – 0,5 га, с. Бабинцы – 20 га, с. Новая Плотина – 14,2 га, с. Берестянка – 10,8 га, с. Пилиповичи – 14,8 га.

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В Иванковском районе, с. Горностайполь – 2,5 га, с. Запрутка - 4,4 га; в Васильковском районе, с. Перевоз – 0,2 га; в Броварском районе, с. Кулаженці – 0,3 га; в Обуховском районе, с. Великие Дмитровичи – 0,95 га, с. Романовка – 12,8 га и в Бориспольском районе, с. Старое – 0,9 га.

В круглосуточном режиме к тушению торфа от ГСЧС привлечено 445 сотрудников и 113 единиц техники.