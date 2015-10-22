На Полтавщине спасатели тушат почти пять гектаров горящих торфяников

В Полтавской области спасатели ликвидируют возгорание поверхностных залежей торфа на площади 4,5 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, 21 октября в 10:50 в с. Шершневка Лубенского района, на открытой территории возник пожар залежей торфа. Огнем уничтожены поверхностные залежи на площади 4,5 га.

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В тушении принимают участие 7 человек личного состава и 3 единицы техники. По состоянию на 20.00 21 октября продолжается горение на площади 4 га.

Травмированных и погибших нет. Проверку по факту пожара проводят следственные органы УМВД в Полтавской области.