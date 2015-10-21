Площадь торфяных пожаров под Киевом за сутки уменьшилась до 114 гектаров

В Киевской области площадь торфяных пожаров за сутки уменьшилась на 5 гектаров - до 114 га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным ГСЧС, по состоянию на утро 21 октября в 11 районах Киевской области осуществляется тушение 22 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 114,56 га. (Утром 20 октября тушили 24 очага на площади около 119 га – УНИАН.)

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К тушению тления торфа от ГСЧС привлечены 346 человек с использованием 96 единиц техники.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 13-14 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 30 микрорентген в час).

Радиационный фон в зоне отчуждения составляет в среднем 23 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час), говорится в сообщении.