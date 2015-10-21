Спасатели надеются, что дожди помогут наконец потушить торфяники на Киевщине

Мощные порывы ветра и сильные осадки прогнозируют сегодня синоптики по всей Украине. Наибольшие надежды на обильный дождь у спасателей Киевщины, передает ТСН.

В области уже неделю не могут потушить тлеющие торфяники. Дождь, правда, не в состоянии погасить их полностью, впрочем, прибивает сажу и воздух становится чище.

Читайте такжеСпасатели рассказали о главной проблеме во время гашения очагов торфа

Страдают от едкого дыма не только жители Киевской области, но и близлежащих регионов. В течение суток Госсанэпидемслужба фиксировала превышение концентрации в воздухе сернистого ангидрида в Вышгородском и Бориспольском районах. И специалисты ущерба для здоровья людей не видят. Впрочем все же рекомендуют утром и вечером уменьшить время пребывания на улице и не открывать окна.

Вместе с тем, прогнозировать, когда удастся окончательно потушить торф, спасатели не могут.