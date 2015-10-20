Черкассы и окрестные села окутал едкий дым

В Черкассах и окрестных селах сегодня утром наблюдается задымление, жители жалуются на резкий запах дыма.

Как передает корреспондент УНИАН, запах дыма появился в Черкассах в ночь на 20 октября.

На утро по всему городу распространился густой дым. В соцсетях черкащане жалуются на трудность дыхания.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ Госсанэпидслужбы в Черкасской области, черкасская городская СЭС уже исследует причины задымленности. Есть информация, что из-за локальных пожаров под Днепром, которые за последнее время произошли на Черкасщине, в атмосфере происходит застой воздуха. Ситуацию сможет исправить дождь. В целом локальные пожары не зафиксированы. Сейчас проверяются лесные массивы, а также залежи торфа на территории Каневского, Корсунь-Шевченковского, Уманского, Черкасского, Чигиринского, Драбовского и Золотоношского районов на предмет возможных возгораний.

В пресс-службе ГСЧС в Черкасской области отмечают, что пожаров на территории области, которые могли вызвать такое задымление, зафиксировано не было. По предварительным данным, дым движется с торфяников на севере Украины.

Как сообщал УНИАН, в последний раз Черкассы накрывало дымом 5 дней назад. Специалистам УГСЧС в Черкасской области так и не удалось установить, откуда в городе появился дым. В Черкасской области 3 сентября наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров на территории Киевской области.