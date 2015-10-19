КГГА просит киевлян ограничить пребывание детей на улице из-за горения торфяников

Об этом рассказали в пресс-службе КГГА.

Сообщается, что от горожан поступают жалобы на неприятный запах «горения», у многих горожан отмечаются ухудшение самочувствия, обострение хронических болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и др.

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«При возникновении таких явлений следует ограничить пребывание на открытом воздухе, проводить профилактические мероприятия, по возможности находиться за пределами территории задымленности. При ее отсутствии проводить сквозное проветривание жилых помещений», - советуют в КГГА.

Кроме того, коммунальной корпорации «Киевавтодор» поручено постоянно осуществлять полив центральных улиц города, коммунальные службы будут обеспечивать полив дворов и межквартальных проездов.

Также в связи с превышением предельно допустимого уровня загрязняющих веществ в воздухе будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта на территорию Киева с 6:00 до 11:00. Соответствующее решение принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при участии заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

«По данным проведенных сегодня исследований, с 8:00 до 11:00 максимально-разовые концентрации сернистого ангидрида с превышением ПДК в 3,6 раза зафиксированы в Дарницком районе, в 2,4 раза – в Деснянском и Шевченковском районах, в 2 раза – в Днепровском районе, в 1,8 раза – в Оболонском, в 1,5 раза – в Подольске, в 1,4 раза – в Голосеевском и Соломенском районах, в 1,2 раза – в Святошинском», - сообщили в пресс-службе.

Причиной загрязнения воздуха в Киеве является горение торфяников в 24 очагах на территории Киевской области, общая площадь которых составляет более 120 га.

Наибольшие последствия пожаров зафиксированы в районах, приближенных к очагам горения, – Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Святошинском. Кроме того, в Деснянском районе (на лесо-парковой территории вблизи улицы Милославская) зафиксировано возгорание травяного настила площадью около 10 га.