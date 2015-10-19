Спасатели рассказали о главной проблеме во время гашения очагов торфа

Об этом в эфире "5-го канала" сообщила начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан.

"На данный момент наибольшая проблема, которая существует, это, во-первых, отсутствие воды полностью, потому что аномальная погода привела к тому, что во многих водных источниках, из которых ведется гашение, практически до минимума снизилась вода или ее вовсе нет", - сказала она.

По словам Рубан, в некоторых районах пожарным приходится прокладывать рукавные линии длиной до одного километра, чтобы с помощью насосных станций подавать воду.

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"Если, скажем, в прошлом году применялись инженерные мероприятия по перекрытию русел рек для того, чтобы поднять воду и подтопить некоторые участки, то в нынешней ситуации во многих водоисточниках почти нет воды, поэтому в некоторых местах приходится прокладывать рукавные линии длиной где-то до километра для того, чтобы с помощью насосных станций подавать воду", - отметила Рубан.

Также она добавила, что самые крупные тлеющие очаги торфа находятся в Бородянском и Вышгородском районах, а также в Киево-Святошинском районе, вблизи села Белогородка и села Мощун.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в разных местах Киевской области тлеют торфяники на общей площади 122 гектара.

В связи с этим Госсанэпидслужба зафиксировала в столице существенное превышение содержания вредных веществ в воздухе.