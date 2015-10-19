СЭС зафиксировала в Киеве превышение концентрации вредных веществ в воздухе

Главное управление санитарно-эпидемиологической службы в Киеве зафиксировало превышение концентрации вредных примесей в воздухе в Киеве из-за тления торфяников в Киевской области.

Об этом Радио Свобода сообщил руководитель киевской СЭС Олег Рубан.

«Сейчас мы получили информацию о превышении в некоторых районах, регистрируем превышение в 1,3 до 2 раз. Это незначительное превышение для суток, но оно существует», – отметил он.

Руководитель столичной СЭС отметил, что в течение суток фиксируется снижение концентраций вредных примесей в воздухе.

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«Зарегистрировано превышение предельно допустимых вредных веществ в воздухе, именно продуктов горения. Превышение сернистого ангидрида в 1,3 до 2 раз почти во всем Киеве. Максимальную концентрацию мы регистрируем утром с 5:00 до 8:00 утра...в районах, которые максимально приближены к территории горения, в 2, 3, и в 4 раза. Это утром, в период формирования так называемого смога. При изменении погодных условий в течение суток от утра мы регистрируем снижение этих концентраций», – отметил Рубан.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить 24 очаги тления торфа на общей площади около 122 гектаров в 11 районах Киевской области.

В начале прошлого месяца в Киеве возникла сильная задымленность из-за пожаров в области. Из-за аномальной для сентября жары и задымленности власти Киева останавливали обучение в школах.