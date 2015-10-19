В Житомире и окружающих селах наблюдается задымление

Как передает корреспондент УНИАН, запах дыма появился в Житомире в ночь на 19 октября. На утро понедельника дым распространился по всему городу.

Читайте такжеВ Киевской области площадь тлеющих торфяников увеличилась до более ста гектаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Житомирской области, "в области зафиксированы случаи пожаров, кроме этого, вероятно, в регионе наблюдается задымление из-за торфяных пожаров на территории Киевской области".

Так, за сутки в области произошло 2 пожара на торфополях Олевского района. В частности, в селе Белокоровичи на протяжении 18 октября ликвидировано возгорание торфа на площади 1 га.

Продолжается тушение тлеющего торфа в селе Копище на землях запаса поселкового совета, где в течение суток возникло возгорание торфа отдельными очагами на площади 5 гектаров. К ликвидации пожара привлечены пожарные 17-й государственной пожарно-спасательной части, работники Полесского природного заповедника и Олевского лесного хозяйства агропромышленного комплекса. Сейчас локализовано и приостановлено дальнейшее распространение пожара, а также ликвидировано возгорание торфа на площади 1 га. Продолжается тушение локализованных очагов торфа.

Кроме того, за сутки усилиями спасателей подразделений ГСЧС области ликвидированы 7 пожаров сухой травы общей площадью 10,6 га на землях запаса поселковых советов - в пгт Черниговка, в селах Красногорка Коростенского района, Ирша Радомышльского района, Мотовиловка Любарского района, Рудня-Воробьевская Малинского района и воспламенение 2 га сухого камыша в г. Малине.

"Население области продолжает активно сжигать сухие листья на приусадебных участках, что отрицательно сказывается на ухудшении пожарной и экологической ситуации в регионе", - отметили в управлении.