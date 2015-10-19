Дым вернулся в столицу: спасатели тушат торфяники в 11 районах Киевщины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К тушению от ГСЧС привлечено 322 человека, а также 82 единиц техники.

При этом констатируется, что в отдельных районах Киева возможно ощущение в воздухе запаха продуктов сгорания.

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Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 12-14 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 30 микрорентген в час).

Радиационный фон в зоне отчуждения составляет в среднем 23 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час), говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 октября в Киевской области фиксировали 22 очага тления торфа на общей площади около 106 га.