В оккупированном Крыму продолжает мельчать Белогорское водохранилище. 

Как сообщили Крым.Реалии местные рыбаки, уровень воды в водохранилище впервые за многие годы опустился намного ниже основания плотины, вблизи водоема уже появился стойкий запах разлагающихся пресноводных моллюсков, оказавшихся на суше.

В Белогорском районе оккупированного Крыма за последние три месяца было мало дождей. При этом местные Белогорское и Тайганское водохранилища пополняются водами крупнейшего на полуострове источника Карасу-Баши, который питается карстовыми водами обширного плато Караби-Яйла. Вода из этих водохранилищ активно спускается для наполнения Северо-Крымского канала.

В то же время, по информации рыбаков, в обмелевшем водоеме до сих пор хорошо ловится рыба, и даже попадаются очень крупные щуки. Фотографию своего улова, щуки весом в 7 килограммов, выловленной в Белогорском водохранилище, опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» один из местных рыбаков.

Белогорское водохранилище – одно из крупнейших водохранилищ Крыма, было наполнено в 1970 году для орошения сельскохозяйственных земель. Отделено от Тайганского водохранилища небольшим перешейком.

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В 2014 году была выстроена схема переброски вод Белогорского и Тайганского водохранилища в Северо-Крымский канал, что позволило обеспечить водой Феодосию, Керчь и Судак.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам местных жителей, уровень воды снижается ежедневно, такого здесь не помнят последние 15-20 лет.