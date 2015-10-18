В Киевской области площадь тлеющих торфяников увеличилась до более ста гектаров

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра в 11 районах Киевской области продолжается тушение 22 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 106 га.

В частности, в Киево-Святошинском районе в селе Мощун тлеет торф на площади 3,8 га, в селе Михайловская Рубежовка – 1,3 га. В Барышевском районе, неподалёку от села Остролучье – 0,185 га, села Коржи – 3,7 га. В Вышгородском районе, возле села Демидов – 1,4 га, села Литвиновка - 0,25 га, села Савенки – 9 га.

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В Бородянском районе неподалёку от пгт Бородянка – 1,7 га, села Бабинцы – 24,7 га, села Новая Гребля - 18 га, села Берестянка - 14 га, с. Пилиповичи – 16,8 га. В Иванковском районе, с. Горностайполь – 2,8 га, с. Болотня - 0,2 га. В Васильковском районе, с. Перевоз – 0,9 га. В Броварском районе, с. Бервица – 0,08 га, с. Кулаженцы – 1 га, с. Мокрец – 0,3 га. В Обуховском районе, неподалёку от с. Большие Дмитровичи – 1,7 га. В Переяслав-Хмельницком районе, с. Пристромы – 0,7 га. В Бориспольском районе, с. Старое – 1,77 га и в Макаровском районе, с. Андреевка – 1,7 га.

В тушении тления торфа от ГСЧС задействованы 238 человек. и 76 единиц техники.